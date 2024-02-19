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Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam ile yolların ayırdı! Görenler şokta! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 19.02.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 23:45
Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'e yükselen Kocaelispor, Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan resmi açıklamada, kararın karşılıklı bir anlaşma ile alındığı belirtildi.

Ertuğrul Sağlam'ın teknik direktörlük koltuğundan ayrılmasının ardından, kulüp sosyal medya üzerinden bir teşekkür mesajı paylaştı. Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

ertuğrul sağlam

Ertuğrul Sağlam da ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı. Mesajında, "Yaklaşık 8 ay önce başlayan Kocaelispor teknik direktörlüğü görevim bugün itibarıyla sona erdi. Futbolda bazen tüm çabaya rağmen başarı için zaman yetmez, koşullar ayrılıkları beraberinde getirir" ifadelerini kullanan Sağlam, destek veren isimlere teşekkür etti.

Ayrıca, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ve yönetim kurulu, futbolcular, kulüp çalışanları, yerel medya mensupları, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlara teşekkür ederek, Süper Lig hedefine ulaşma dileğinde bulundu.

Bu ayrılıkla birlikte Kocaelispor, yeni bir döneme adım atarken, futbolseverler takımın gelecekteki performansını merakla beklemeye başladı.

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