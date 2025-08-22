Kocaelispor'dan Bilet İddialarına Yalanlama: Misafir Tribünü Bloke Edilmedi

Kocaelispor'dan Bloke İddialarına Yalanlama

Fenerbahçe deplasman biletleri için açıklama

Kocaelispor, yarın oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde sosyal medyada dolaşan misafir tribün biletlerinin büyük bölümünün bloke edildiği iddialarını yalanladı.

Kulüp Basın Sözcüsü Kadir Genç yaptığı açıklamada, maçın deplasman tribün biletlerinin satışa çıktığı anda tükendiğini belirtti.

Genç, sosyal medyada yayılan ve hiçbir somut veriye dayanmayan, gerçek dışı paylaşımların "asparagas" olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre, kulübe ayrılan toplam 2 bin 100 biletten, rakip kulüple yapılan istişareler sonucunda taraftar derneğine teslim edilmek üzere sadece 125 adeti satışa kapatıldı. Kalan 1.975 bilet ise Passolig sisteminde genel satışa çıkarıldı ve tamamı bireysel olarak taraftarlar tarafından satın alındı.

Kocaelispor, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesini istedi.