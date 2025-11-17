Kocaelispor'dan Josip Vukovic Açıklaması: '3 Dönem Transfer Yasağı Yok'

Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, eski oyuncusu Josip Vukovic'in alacaklarına ilişkin kamuoyunda dolaşan "3 dönem transfer yasağı" iddialarına resmi bir açıklama ile yanıt verdi. Kulüp, sürecin kendi bilgi ve kontrolünde yürütüldüğünü ve FIFA nezdinde bir uzlaşı sağlandığını bildirdi.

Bilgimiz ve kontrolümüz dahilinde

"Josip Vukoviç dosyasında tüm süreç bilgi ve kontrolümüz dahilinde gelişmiştir. Sezon sonu itibariyle öncelikle tazminat riskleriyle karşılaşmamak adına sözleşmesi devam eden oyuncu alacakları ödenmiş, daha sonra herhangi bir tazminat riski olmaması hasebiyle ve nakit akışımızın efektif olarak kullanılması adına sözleşmesi biten futbolcu alacaklarıyla ilgilenilmiştir"

FIFA nezdinde anlaşma sağlandı

"Bu süreçte şampiyonlukta önemli pay sahibi futbolcumuz Josip Vukovic de sözleşmesi biten futbolcular arasında olduğu için daha geç anlaşma zemini aranmıştır. Bu süreçte futbolcumuz beklemek istemediğini tarafımıza belirtmiş ve FIFA Futbol Mahkemesi (FIFA Football Tribunal) nezdinde basit alacak davası ikame etmiştir. Buna mukabil kulübümüz olası esasa ilişkin yargılama yapılmadan önce ivedilikle futbolcu vekili ile sulh anlaşması yapmış ve yapılan anlaşma FIFA nezdinde tescillenmiştir"

Kalıcı transfer yasağı yok, ödeme gününde yapılacak

"Yapılan anlaşma şartlarına göre kulübümüz davaya konu edilmiş alacak tutarını kabul etmiş ve kış transfer dönemi öncesinde ödemenin yapılacağını, ödeme yapılmaması halinde geçici olarak transfer tescil tedbirinin kulübümüze uygulanmasını kabul etmiştir. En başta belirttiğimiz gibi yasal prosedürler tarafınızdan titizlikle takip edilmiş ve tüm süreç kulübümüzün bilgi ve kontrolünde ilerlemiştir. Kulübümüze getirilen herhangi bir 3 dönem kalıcı transfer yasağı yoktur. Bahse konu futbolcumuzun da ödemesi FIFA nezdinde yazılı olarak taahhüt ettiğimiz usul ve vadede ödenecektir"

Kocaelispor, açıklamasında ödemenin vadesinde gerçekleştirileceğini vurguladı; ödemede aksama olması halinde ise uygulanacak tedbirin "geçici transfer tescil tedbiri" olacağı belirtildi. Kulüp, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini önlemek için sürecin titizlikle takip edildiğini tekrar etti.

