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Kocaelispor Deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Kocaelispor, Manisa FK'yi 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 23:19
Kocaelispor Deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un Zaferi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında, zirve mücadelesi veren Kocaelispor, deplasmanda Manisa FK ile karşılaştı. Bu önemli maçta Kocaelispor, rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyetle birlikte Kocaelispor, ligdeki liderliğini korudu ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Manisa FK ise sahasında aldığı bu yenilgiyle hayal kırıklığı yaşadı.

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı....

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Kadir Kaan Yurdakul (solda) ile Kocaelispor’dan Ryan Isaac Mendes (sağda) mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı....

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Manisa FK ile Kocaelispor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Kadir Kaan Yurdakul (solda) ile Kocaelispor’dan Ryan Isaac Mendes (sağda) mücadele etti.

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