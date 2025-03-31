Kocaelispor, Derbiyi 3-1 Kazanarak Büyük Bir Galibiyet Aldı

Kocaelispor, Sakaryaspor'u 3-1 Geçti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında, Kocaelispor, evinde konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Hem puan tablosu hem de derbi olması itibarıyla çok önemli bir maçtı. Bunu kayıpsız ve hatasız atlattığımız için çok mutluyum" dedi.

Heyecan Dolu Bir Atmosfer

İlk defa böyle bir derbiye çıkma şansı elde ettiğini belirten Taşdemir, "Çok büyük bir derbi ve inanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımıza müteşekkirim. Bu atmosfer karşısında oyuncular 10-15 dakika bocalasalar da, gol onları kendilerine getirdi. Golden sonraki her dakika üstüne koyarak oynadılar ve harika bir performans sergilediler. Kazandığımız için mutluyum, oyuncularıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sakaryaspor Tarafından Üzüntü

Sakaryaspor Teknik Direktörü İlker Püren ise, yenilgiden dolayı oldukça üzgün olduklarını ifade etti. Püren, "Maçın coşkusunu ve atmosferini oyuncularımla beraber yaşadık ancak beklenenin altında kaldık. Böyle maçlar coşkuyla, inançla ve savaşarak kazanılır. Bugün bu savaşta eksik kaldık" dedi.

İleriye Dönük Hedefler

Püren, önlerinde 6 maç olduğunu ve bu maçın galibiyetinin farklı hedefler koyabilme açısından önemli olabileceğini vurgulayarak, "Yenilgiyi kabullenemedik ve bunun sebeplerini oyuncularımızla konuşacağız. Hiçbir şey bitmiş değil" diyerek sözlerini tamamladı.