Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlıklarında: Selçuk İnan'dan Kazanma Sözü

Kocaelispor Fenerbahçe Hazırlıklarını Sürdürdü

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Selçuk İnan: "Gideceğiz, maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız"

Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basına yaptığı açıklamada, takım inşasının sürdüğünü ve kadroda hem gelecek hem de gidecek oyuncuların bulunduğunu söyledi. Hazır bir ekip oluşturmanın zaman aldığını belirten İnan, takımlarının bundan sonra daha da güçleneceğini vurguladı.

İnan, üst düzey ve mücadeleci geçen iki maçın ardından puan alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Bu ligde varız." dedi. Ayrıca, "Futbol böyle bir oyun. İyi oynasanız da bazen karşılığını alamıyorsunuz ancak bu böyle devam etmeyecek. Taraftarlarımızın sevgisine karşılık vereceğiz." sözleriyle taraftara güven tazeledi.

Fenerbahçe deplasmanına ilişkin değerlendirmesinde İnan, "Buraya geldiğim ilk günden beri söylediğim tek bir şey var, Kocaelispor herkesi yenebilecek bir takım, bir camia. Futbol böyle bir şey zaten. Gideceğiz, maçı kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Cesaretli oynayacağız. Fenerbahçe çok önemli oyunculardan kurulu büyük bir camia. Fenerbahçe'nin kendi stadında orada onları mağlup etmek çok kolay değil. Eğer kazanırsak yanılmıyorsam tarihimizde bir ilk olacak. Bu belki de oyuncularımı ve beni ayrıca da motive edebilir. Dediğim gibi biz orada mücadele edeceğiz. Elimizden ne geliyorsa daha da fazlasını yapıp, oradan puan ya da puanlar alacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Maçın öneminin farkında olduklarını söyleyen İnan, oyuncularını hem fiziksel hem de mental olarak karşılaşmaya hazırladığını ekledi.

Ozan Tufan söylentisi: "Şartlar oluşursa takımda görmek isterim"

Bir gazetecinin Ozan Tufan hakkındaki transfer sorusuna İnan, Ozan'ı önceden tanıdığını belirterek, "Şu an Trabzonspor'un futbolcusu. Belki onunla ilgili konuşmak çok doğru değil ama şartlar oluşursa takımımda tabii ki görmek isterim. Ama önce oyuncu isteyecek tabii, ondan sonra da anlaşma olursa takımda görmek isterim." diye yanıt verdi.

İnan ayrıca kulübün harcama limitleriyle ilgili sıkıntılara değinerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yüzde 10'luk iyileştirme yapması halinde transferde daha rahat hareket edebileceklerini söyledi.

Dijksteel: "Hazırım, elimden geleni yapacağım"

Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel, takımın Samsunspor maçında iyi mücadele ettiğini ancak mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Dijksteel, çalışmaların sürdüğünü ve Fenerbahçe maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Bir gazetecinin, asıl mevkisinin sağ bek olduğunu belirterek stoperde oynamasının etkisini sorması üzerine Dijksteel, "Geçmişte stoper olarak oynamışlığım da var. Asıl mevkim sağ bek ama hocamız stoper olarak oynamamı söylerse tabii ki onu yapacağım." dedi.

Dijksteel, Kocaeli'de olmaktan ve taraftarın desteklerinden memnun olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de uzun süre forma giymeyi ya da futbolu burada bırakmayı sorun etmeyeceğini ifade etti.

Can Keleş: "Elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Beşiktaş'tan kiralanan Can Keleş, takıma uyum sürecinin hızlı olduğunu ve formayı giymeye hazır olduğunu aktardı. Kocaelispor'a transfer sürecini değerlendirirken, "Süreci herkes sosyal medya üzerinden az çok takip etti. Çok fazla teklif vardı, önceleri kulübümde kalmayı düşünüyordum ancak Kocaelispor ile görüştükten sonra hocamıza bir söz verdim, 'Ayrılırsam buraya geleceğim.' dedim. Başkanın sunduğu proje de çok hoşuma gitti ve bu adımı attım." dedi.

Deplasmandaki Fenerbahçe maçı hakkında Can, "Fenerbahçe büyük bir kulüp ama biz de büyük bir camiayız. 90 dakika boyunca sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Savaşacağız ve kazanmak için orada olacağız." sözleriyle iddialı konuştu.

Antrenman sonunda takım top sürme, istasyon, kontrol ve pas çalışması yaptı. Ahmet Oğuz ise takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

