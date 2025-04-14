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Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Mağlup Etti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 34. haftasında Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor karşısında 7-1 galip geldi. Teknik direktör İsmet Taşdemir maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 23:21
Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Mağlup Etti

Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında, Kocaelispor, evinde konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Kocaelispor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Son Dört Haftaya Avantajlı Girmek Önemli

İsmet Taşdemir, ligdeki rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir anda son dört haftaya avantajlı girmek için motivasyonun oldukça kritik olduğunu vurguladı. "Özellikle lig bu kadar çetin bir haldeyken son dört haftaya avantajlı girmek çok önemliydi," diyen Taşdemir, oyuncularının hedefe kilitlenmiş bir şekilde mücadele ettiğini ifade etti.

Takımının oyunuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "Gereksiz bir gol yedik ama bunlar futbolda var. Kolay bir engeli aşarak yolumuza devam ediyoruz. Son dört haftamız kaldı ve bugün itibarıyla kayda değer bir avantajımız var," şeklinde konuştu.

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü'nden Değerlendirme

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Murat Uçkun ise Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, şampiyonluklarının hayırlı olmasını diledi. Uçkun, takımının ligdeki zorluklara karşı gösterdiği mücadeleye dikkat çekti.

Uçkun, "Bu sene belki de 7-0 yenildiğimiz beş altı tane maç var. Ama benim en çok sevindiğim Osman'ın attığı gol oldu. Üzülerek de olsa sevinmek zorundayım," ifadelerini kullandı. Uçkun, Malatya'daki yetkililerin takımı düştüğü durumdan kurtarması gerektiğini dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre...

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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