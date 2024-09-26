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Kocaelispor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kocaelispor, Şanlıurfaspor maçı için antrenmanlarını sürdürdü. Hedefleri 3 puan!

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:26
Kocaelispor Hazırlıklarına Devam Ediyor

Kocaelispor, Şanlıurfaspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Körfez Brunga Tesisleri'nde yapıldı.

Antrenman İçeriği

Antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayarak, ardından pas çalışmaları, çift kale maç ve taktik idman ile sona erdi. Ancak, sakatlığı devam eden Marcao antrenmana katılamadı.

Teknik Direktör Sağlam'ın Açıklamaları

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, ligdeki takımların güç dengelerinin birbirine yakın olduğunu ve sürpriz sonuçların ortaya çıkabileceğini vurguladı. "Hedeflerimiz doğrultusunda kazanmamız ve üst sıralarda olmamız gerekiyor. Çorum maçıyla başlayan yeni bir galibiyet serisi oluşturmalıyız. Bunu başarmak için Şanlıurfaspor karşısında galip gelmemiz şart," dedi.

Kadro Derinliği ve Sorumluluk

Sürekleriyle ilgili de konuşan Sağlam, geniş bir kadroya sahip olmadıklarını, bu yüzden her futbolcunun moralini yüksek tutmaya çalıştıklarını ifade etti. "Kadrodan bir oyuncu kaybetme lüksümüz yok," dedi.

İnanıyoruz

Şanlıurfaspor maçında oyuncuların sorumluluk duygularının en üst seviyeye çıkacağını düşündüğünü belirten Sağlam, "Zor bir deplasmanı gol yemeden geçtik. Bu hafta çok güzel bir mücadele ile 3 puanı alarak yolumuza devam edeceğiz," şeklinde konuştu.

Maç Bilgileri

Kocaelispor ile Şanlıurfaspor, 30 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın...

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Şanlıurfaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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