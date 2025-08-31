DOLAR
Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın Çorum FK'ye transferinde prensip anlaşması

Kocaelispor, forvet Oğulcan Çağlayan'ın Arca Çorum FK'ye transferinde prensip anlaşmasına varıldığını ve oyuncuya görüşme izni verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:12
Kulüpten yapılan resmi açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, forvet oyuncusu Oğulcan Çağlayan'ın Arca Çorum FK'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın nihai transferi konusunda kulübümüz ile Arca Çorum FK arasında prensip anlaşmasına varılmış olup, futbolcumuza Arca Çorum FK ile ileri transfer görüşmesi yapabilmesi adına izin verilmiştir." ifadesine yer verildi.

