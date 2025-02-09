Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile Anlaştı

Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, kadrosuna Rigoberto Rivası dahil etti. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 2,5 yıllık bir sözleşme imzalandı.

Kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Rigoberto Manuel Rivas Vindel arasında 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Rivas için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni gerçekleştirildi. Son olarak Hatayspor'da forma giyen Rivas, bu sezon 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağladı.

Bu transfer, Kocaelispor'un hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Rvas için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un (sağda) katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Rvas için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un (sağda) katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.