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Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0'lık skorla geçti.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:02
Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor'un Dominasyonu

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 3-0'lık bir galibiyet elde etti.

Maçın Özeti

Kocaelispor, ev sahibi olduğu maçta rakibini rahat bir oyunla geçti. Bu galibiyet, Kocaelispor'un ligdeki hedefleri açısından oldukça önemli bir adım oldu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası açılış maçında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yıldız...

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası açılış maçında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Siltaş Yapı Pendikspor'dan Eze (ortada), kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası açılış maçında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yıldız...

Trendyol 1. Lig'in 21. haftası açılış maçında Kocaelispor ile Siltaş Yapı Pendikspor, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda, Siltaş Yapı Pendikspor'dan Eze (ortada), kırmızı kart gördü.

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