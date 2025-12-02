Kocaelispor Taraftarından Serdar Dursun'a Derbi Tepkisi

Kadıköy'deki derbi sonrası Dursun paylaşımlarını kaldırdı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1-1 berabere sonuçlandı. Maçı izlemeye gidenler arasında Kocaelispor forması giyen golcü Serdar Dursun da yer aldı.

Serdar Dursun, son haftalarda çıkış yakalayan bir isim olarak bu hafta Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü kaydetmişti. Dursun'un derbiyle ilgili sosyal medya paylaşımları ve tribünlerde yansıyan görüntüleri, Kocaelisporlu taraftarların tepkisini çekti.

Taraftarlar paylaşımları 'Camiaya yakışmayan hareket' olarak nitelendirirken, gelen tepkiler üzerine Serdar Dursun derbi paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

Tribün liderleri ve paylaşımlara yorum yazan taraftarlar, Dursun'un camiadan özür dilemesi gerektiğini dile getirdi.

