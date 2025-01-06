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Kocaelispor Trendyol 1. Lig'de Üst Sırayı Korudu

Kocaelispor, 18. haftada Teksüt Bandırmaspor ile puan farkını 5'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Haftanın sonuçları ve puan durumu haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 22:58
Kocaelispor Trendyol 1. Lig'de Üst Sırayı Korudu

Trendyol 1. Lig'de 18. Hafta Heyecanı

Kocaelispor, Teksüt Bandırmaspor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdürdü. Sezonun 18. haftası, yalnızca tek bir maçla tamamlandı.

Beraberlik ve Maç Sonuçları

Haftanın kapanış mücadelesinde Sakaryaspor ve Gençlerbirliği golsüz berabere kaldı. Aynı hafta, zirve mücadelesi veren Teksüt Bandırmaspor'un Manisa FK'ye 3-2 yenildiği esnada, Kocaelispor, Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

18. Hafta Sonuçları

Sezonun 18. haftasında oynanan toplam 4 müsabakada golsüz sonuçlar dikkat çekerken, maçlardan elde edilen sonuçlar şöyle:
- Kocaelispor - Alagöz Holding Iğdır FK: 3-0
- Şanlıurfaspor - Ahlatcı Çorum FK: 0-0
- Yeni Malatyaspor - Boluspor: 2-4
- MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü: 2-0
- Solwie Energy Fatih Karagümrük - Siltaş Yapı Pendikspor: 0-2
- Central Hospital Ümraniyespor - Erzurumspor FK: 0-0
- Teksüt Bandırmaspor - Manisa FK: 2-3
- Uğur Okulları İstanbulspor - Esenler Erokspor: 4-0
- Adanaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0
- Sakaryaspor - Gençlerbirliği: 0-0

Puan Durumu

Puan durumu ise şu şekilde oluştu:
1. Kocaelispor - 24 Puan
2. Teksüt Bandırmaspor - 27 Puan
3. Solwie Energy Fatih Karagümrük - 31 Puan
4. Erzurumspor FK - 18 Puan
5. Uğur Okulları İstanbulspor - 21 Puan
...
>(Gösterim alanı doluluğunu korumak için tüm liste verilmedi)

19. Hafta Maç Programı

19. hafta programında dikkat çeken karşılaşmalar aşağıdaki gibi:
- 10 Ocak Cuma: Siltaş Yapı Pendikspor - Teksüt Bandırmaspor (20.00, Pendik)
- 11 Ocak Cumartesi: Alagöz Holding Iğdır FK - Solwie Energy Fatih Karagümrük (13.30, Iğdır Şehir)
...
>(Maç programı eksik olarak verilmiştir)

Bu haftanın sonuçları, puan durumları ve önümüzdeki maçlarla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz!

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