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Kocaelispor'un Başkanı Durul, Kurumsal Üyelerle Buluştu

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, takımı için destek arayışında kurumsal üyelerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 22:18
Kocaelispor'un Başkanı Durul, Kurumsal Üyelerle Buluştu

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor için önemli bir buluşma gerçekleştirdi. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen etkinlikte, kulübün kurumsal üyesi olan firmaların yöneticileriyle bir araya gelerek, kulüp hedeflerini paylaştı.

Durul, 16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e yükselmenin ilkinin şehrin ve taraftarların umudu olduğunu vurguladı. Toplantıda üyelerin takıma verdikleri desteklerin önemine dikkat çekerek, "Dün başkası vardı, bugün biz varız, yarın bir başkası olacak. Her arkadaşımızın Kocaelispor'a değer katması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, aramızda olmayan geçmiş hizmet eden isimleri anarak, "Bu şampiyonluğu onlara armağan ediyoruz. 'Sen yaptın, ben yaptım.' diye bir şey yok," dedi. Süper Lig'deki mücadelelerde disiplin ve ciddiyetle ilerleme planlarını açıklayan Durul, "Süper Lig, alt ligler gibi değil. Daha güçlü kadro ve kararlar gerektiriyor," dedi.

Durul, profesyonel bakış açısını güçlendirmeyi ve Kocaelispor'un ruhuyla kadro kurmayı hedeflediklerini de belirterek, "Kocaelispor'un ruhu ve anlayışıyla takımımızı oluşturacağız," dedi. Toplantıda kurumsal üyelere de destekleri için teşekkür etmeyi unutmadı.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Recep Durul, kulübü kurumsal üye olan...

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Recep Durul, kulübü kurumsal üye olan firmaların yöneticileriyle bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Recep Durul, kulübü kurumsal üye olan...

Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da başkan Recep Durul, kulübü kurumsal üye olan firmaların yöneticileriyle bir araya geldi.

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