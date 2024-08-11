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Kocaelispor'un Galibiyeti ve Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Kocaelispor, Gençlerbirliği'ni yendi; teknik direktörler maçın ardından görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 01:16
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 01:24
Kocaelispor'un Galibiyeti ve Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Kocaelispor 2-1 Gençlerbirliği Maçının Ardından

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, oyunla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Teknik Direktör Sağlam: "İlk Haftalar Önemli"

Sağlam, ligin ilk 3-4 haftalık dönemini en az puan kaybıyla geçmenin kendileri için moral kaynağı olacağını vurgulayarak, "Bu maçı atlattık. Haftaya daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kazandığımız için çok mutluyum. Çünkü bu bizim için önemliydi," dedi.

Kocaelispor'un Performansı

İlk yarıda "gereksiz" bir gol yediklerini belirten Sağlam, devre arasında yaptıkları değişikliklerin oyuna olumlu yansıdığını ifade etti. İkinci yarıda Marcao ve Barış Alıcı'nın golleriyle skorda üstünlüğü sağladıklarını hatırlattı. Taraftarların destek olmasının da önemine değinerek, “Bu bizim için itici bir güçtü,” dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü'nden Açıklamalar

Maçın ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Recep Karatepe ise, yaptıkları iyi mücadele ile ilgili konuştu. Karatepe, "Gençlerbirliği'ne yakışan bir oyun sergiledik," diyerek, transferlerin uyumuyla daha iyi bir seviyeye geleceklerini düşündüğünü belirtti. Ayrıca, "Bu takım geçmişinde her zaman güçlü bir oyun sergiledi, tedirgin eden bir takımdı. Ligin yeni başladığını unutmamalıyız," ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları...

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları...

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları...

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları...

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları...

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları...

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları...

Gençlerbirliği Teknik Direktör Recep Karatepe, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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