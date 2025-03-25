Kocaelispor'un İftarı, Kentin Vizyonunu Yükseltti

Kocaelispor Kulübü, Trendyol 1. Lig takımlarından biri olarak, Ramazan ayının manevi atmosferinde bir araya gelerek iftar yemeği düzenledi. Organizasyon, İzmit'te yer alan bir restoranda gerçekleştirildi.

İftar yemeğine, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kulüp başkanı Recep Durul, teknik direktör İsmet Taşdemir, eski sporcular, teknik direktörler, yöneticiler ve spor yorumcuları katıldı.

Vali Aktaş'tan Kocaelispor'a Güven Mesajı

Etkinlikte konuşma yapan Vali Aktaş, Kocaelispor’un, haftalar önce Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyeceğine inandığını belirterek, Kocaelispor’un kentini en iyi şekilde temsil edeceğine vurgu yaptı. Kulübe katkı sağlayan herkese teşekkür eden Aktaş, bu başarının önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükakın'dan Destek Verme Vurgusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da Kocaelispor’un şampiyonluğa doğru ilerlediğini dile getirerek, “Başaracağınızı biliyoruz ve hiçbir zaman desteğimizi sizlerden esirgemeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Kulübün geçmişte zor zamanlardan geçtiğinin altını çizen Büyükakın, yeniden Süper Lig'de yer almanın zorluğuna dikkat çekti ve Kocaelispor'un arkasında olduklarını vurguladı.

Kulüp Başkanı Durul'un Mesajı

Kulüp başkanı Recep Durul, bu özel günde bir araya gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek, “Zorlu dönemlerde bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza minnettarız. Bu dayanışma ruhu, Kocaelispor'u kentin göz bebeği haline getirmiştir” dedi. Durul, yeşil-siyahlı ekibin, ülke futboluna katkı sunmaya hazır olduğunu ve tarihi başarılara imza atmak için yeni bir sürece girdiğini sözlerine ekledi.

Etkinlik, katılımcıların fotoğraf çekimi ile sona erdi ve birliktelik ruhunu pekiştirdi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, iftar yemeğinde bir araya geldi. Kulüp başkanı Recep Durul, programda konuşma yaptı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, iftar yemeğinde bir araya geldi. Kulüp başkanı Recep Durul, programda konuşma yaptı.