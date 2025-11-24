Kocasinan Şimşekspor Diyarbakırspor ile 0-0 Berabere: BAL'da 1 Puan

Kocasinan Şimşekspor, Diyarbakırspor ile 0-0 berabere kaldı; BAL'da 7 hafta sonunda 8 puanla 9. sırada yer alıyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 10:01
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda oynadığı Diyarbakırspor maçından 0-0lık sonuçla ayrılarak 1 puan kazandı.

Maç Özeti

Ligin 7. haftasında oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı siyahlı ekip mücadeleyi tamamlayarak hanesine bir puan daha yazdırdı.

Puan Durumu

Geride kalan 7 hafta sonunda Kocasinan Şimşekspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile toplam 8 puan elde ederek 9. sırada yer alıyor.

