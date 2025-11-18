Kocasinan Şimşekspor Evinde 0-0 Berabere

Kocasinan Şimşekspor - Battalgazi Belediyespor: 0-0

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup 6. haftasında Kocasinan Şimşekspor, evinde Malatya temsilcisi Battalgazi Belediyespor ile karşılaştı. Karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

Maç Bilgileri

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Oktay Sağlamcı, Metin Lek, Ekin Demirkol

Kadrolar

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman Fatih Atik (Doğukan Tarlek dk. 70), Hüseyin Barış Temizyürek, Sinan Özkan (Emirhan Gökbaş dk. 78), Talha Özyürek, Eray Akyol, Tayfun Yanar, Umut Türk, Dursun Erdem Yıldız (Arda Dutar dk. 90), Göktuğ Yayla, Ethem Ercan Pülgir

Battalgazi Belediyespor: Emrah Tuncel, Furkan Çakar, Burak Sürmeli (Ramazan Çeri dk. 70), İsmail Palta, Seyid Ahmet Han, Abdulkadir Yıldırım, Enes Yıldırım (Muhammed Bilal Barman dk. 80), Erhan Tatlıdil, Erhan Gözetlik, Şağdar Madak, Ercan Kuruçay

Sarı Kartlar

Sarı kartlar: Ethem Ercan Pülgir, Tayfun Yanar, Sinan Özkan, Hasan Göksu (Kocasinan Şimşekspor); İsmail Palta, Erhan Tatlıdil, Furkan Çakar (Battalgazi Belediyespor)

Her iki ekip de gol yollarında üretkenlik sağlayamayınca puanlar paylaşıldı.

