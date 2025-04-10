Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı

Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda Sualtı Hokeyi Şampiyonası

Konya, milli takım seçmeleri çerçevesinde düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Şampiyona, 19 kulüpten 16 kadın ve 27 erkek takımının katılımıyla büyük bir heyecan içerisinde başladı.

İki Farklı Havuzda Müsabakalar Başladı

Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen müsabakalar, bugün yapılan hazırlık maçlarıyla start aldı. Toplamda 455 sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 13 Nisan Pazar günü final maçları ve ödül töreni ile taçlanacak.

İlk Maçlar Sonuçlandı

Şampiyonanın ilk iki maçında Deniz Kızı Spor Kulübü, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nü 6-0'lık skorla mağlup ederken, ikinci havuzda Derin Ege Spor Kulübü de Enerji İş Spor Kulübünü 6-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başladı. Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüpten 16 kadın, 27 erkek takımı katılıyor.

Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı, 17 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası başladı. Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonaya, 19 kulüpten 16 kadın, 27 erkek takımı katılıyor.