Konyaspor 1-2 Alanyaspor: Recep Uçar, Alacağımız dersler çok dedi

Konyaspor 1-2 Alanyaspor: Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan TÜMOSAN Konyasporta teknik direktör Recep Uçar, maçın ardından üzgün olduklarını ve karşılaşmayı ekibiyle birlikte detaylı şekilde değerlendireceklerini açıkladı.

Recep Uçar'ın Açıklamaları

Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, Alanyaspor maçının zor geçeceğini bildiklerini ve buna göre hazırlık yaptıklarını belirtti. Uçar, maçın kaybedilmesinin daha çok takımın kendi hatalarından kaynaklandığını ifade etti.

Uçar, maç değerlendirmesinde şu noktalara dikkat çekti: "Onların kazanmasından ziyade aslında bizim kaybettiğimiz bir maç oldu. Maalesef futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız, mağlubiyet kaçınılmaz. İlk yarı genelinde istediğimiz oyunu tam manasıyla sahaya yansıtamadık. Bir iki hata vardı ama daha çok bireysel hatalar istediklerimizi yapmamızı engelledi."

Takım ruhuna ve kısa vadede toparlanmaya vurgu yapan Uçar, "Alacağımız dersler çok. Maçı analiz edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Güçlü bağları olan bir takımız. Mağlubiyetin üstesinden ne kadar üzülsek de en kısa sürede geleceğiz. Yarın antrenmanda da konuşup bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Uçar, sözlerini Galatasaray ile yapılacak olan bir sonraki lig maçına işaret ederek sürdürdü: "Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz."

Recep Uçar ayrıca Corendon Alanyaspor'u da tebrik ederek, "Alanyaspor iyi mücadele etti. Zaman zaman iyi geçişler yaptı. Çok atletik oyuncuları var. Onları da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.