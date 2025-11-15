Konyaspor Antalyaspor Hazırlıklarına Kayacık'ta Devam Ediyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 13. hafta maçına Kayacık Tesisleri'nde hazırlanıyor; eksik oyuncular ve antrenman içeriği paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:53
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular Deniz Ertaş, Melih Bostan ve Enis Bardhi katılmadı. Isınma ve pas çalışması ile başlayan idman, 8'e 8 oyun ile devam etti ve çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, bugün akşam saatlerinde yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.

