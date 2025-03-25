Konyaspor Başkanı Korkmaz: 'Mücadelemizi Sürdüreceğiz'

Konyaspor Başkanı Korkmaz İftar Programında Açıklamalarda Bulundu

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligde alt sıralardan hızla çıkmak için mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Korkmaz, bir restoranda düzenlenen iftar programında, gazetecilerle bir araya geldi. 28 Mart Cuma günü sahalarında Gaziantep FK ile yapacakları maçı hatırlatan Korkmaz, Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetin moral verdiğini ifade etti.

'Rahat Nefes Alana Kadar Mücadelemizi Sürdüreceğiz'

Korkmaz, her maçın ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Rahat nefes alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Rakiplerimiz de puan topluyor, düşme barajı yükseliyor. Artık arayı açıp sakin bir strateji kurmak istiyoruz. Önceliğimiz, kupaya odaklanmaktan ziyade ligde daha iyi yerlerde olmak." dedi.

Teknik Direktör Uçar: '9 Final Maçı Var'

Teknik direktör Recep Uçar da sezonun 9 hafta kaldığını belirterek, "9 final maçına hazırız. Son düzlüğe girdiğimizde geçen yılki sıkıntıları yaşamak istemiyoruz. Beşiktaş maçı, enerji anlamında pozitif katkı sağladı. Bu hafta evimizde oynayacağımız Gaziantep FK maçı, alacağımız galibiyetle daha anlamlı hale gelecek. Ligde üst üste 2 maç kazanamadık ve bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

Uçar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 1 Nisan Salı günü İskenderun ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Kupa bu takımın genlerinde var. Amacımız, Cuma ve Salı günü enerjimize enerji katarak her iki kulvarda da ilerlemek." değerlendirmesinde bulundu.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz (ortada), bir restoranda düzenlenen iftar programında, gazetecilerle bir araya geldi.