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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Hakem Kararlarına Yenilmek İstemiyoruz'

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray maçındaki hakem yönetimini eleştirerek, oyun oynamak istediklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:24
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:24
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: 'Hakem Kararlarına Yenilmek İstemiyoruz'

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray'a 1-0 kaybettikleri maç sonrasında hakem yönetimini eleştirdi. Korkmaz, "Biz oyun oynamak istiyoruz ama hakem kararlarına yenilmek istemiyoruz" dedi.

Oyun Performansını Teşvik Etti

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sahadan puansız ayrılmalarına rağmen oyuncularının performansını överek, "Buradan son dakikaya kadar Galatasaray'ı tehdit eden bir oyunla ayrılıyoruz. Sahada kalmaya ve oyun oynamaya gayret eden bir takımız" ifadelerini kullandı.

Ahmed Kutucu İle İlgili Eleştiri

Korkmaz, maçta Ahmed Kutucu'nun oyuna girmesinin ardından yaşanan pozisyonlara atıfta bulunarak, "Merak ediyorum, Eyüpspor'da olsaydı bu pozisyonlarda oyundan atılmayacak mıydı? Çok bariz bir pozisyon" şeklinde konuştu.

Hakem Kararlarına Dikkat Çekti

Bunun yanı sıra Adil'e yapılan bir hamle sırasında kırmızı kart beklentisi içine girdiklerini de vurgulayan Korkmaz, "Oyunumuzu değil bu tarz kararları konuşuyoruz. 6 dakika uzatma verilen bir maçta, toplamda yaklaşık 2,5 dakika oyun durdu. 54. saniyede maç bitti. Bunlarla yüzleşmeye devam edeceğiz galiba" dedi.

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