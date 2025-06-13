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Konyaspor'da Ömer Atiker Dönemi Başlıyor

Konyaspor Kulübü'nde Ömer Atiker, başkanlığa seçilerek yeni döneme adım attı. Konyalılar için önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 18:45
Konyaspor'da Ömer Atiker Dönemi Başlıyor

Konyaspor Kulübü'nde Yeni Başkan: Ömer Atiker

Konyaspor'un olağan genel kurulunda Ömer Atiker başkanlığa seçildi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki toplantıya 390 delege katıldı. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Görevi Devir Alan Ömer Korkmaz'dan Teşekkür Konuşması

Başkanlık görevini devreden Ömer Korkmaz, yaptığı konuşmada kulübün sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olması için çalıştıklarını belirtti. Korkmaz, tüm destek veren sponsorlarına teşekkür ederek, altyapıya yapılan yatırımların gelecekte olumlu sonuçlar vereceğine inandığını vurguladı. Mali tabloda açıklanan 1 milyar 400 milyon lira borcun oy birliğiyle ibra edilmesi dikkat çekti.

Ömer Atiker'den Konyalılar İçin Vizyon

Başkanlık görevine oy birliğiyle seçilen Ömer Atiker, Konyaspor'un sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda Konya'nın birlik ve beraberliğini temsil eden bir değer olduğuna değindi. Atiker, mali disiplin, altyapı güçlendirme ve şehirle bütünleşme konularında yoğunlaşacaklarını ifade etti.

Atiker'den Konyalılarla İş Birliği Vurgusu

Atiker, mali yapının sürdürülebilirliği için titiz çalışmalar yapacaklarını belirtti ve "Bu kulübün sahibi Konyalılardır. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum," şeklinde konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu Listesi

Atiker'in yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Ahmet Ayhan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Serkan Yapalı, Galip Şapçıoğlu, Gülvezir Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Can Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muhammed Şeker, Mustafa Damakcı, Oktay Tınkır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı.

Eski başkan Korkmaz, başarı dilekleriyle Atiker'e hediyesini takdim etti ve ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömer Atiker, başkanlığa seçildi. Ömer Atiker, MEDAŞ...

Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömer Atiker, başkanlığa seçildi. Ömer Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda konuşma yaptı.

Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömer Atiker, başkanlığa seçildi. Ömer Atiker, MEDAŞ...

Konyaspor Kulübünün olağan genel kurulunda Ömer Atiker, başkanlığa seçildi. Ömer Atiker, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda konuşma yaptı.

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