DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.025.790,79 0,27%

Konyaspor'da Transfer Hareketliliği: 18 Yeni İsimle Güçlendi

Konyaspor, 2024-2025 sezonu transfer dönemini 18 yeni futbolcuyla tamamladı. Taraftarlar heyecan içinde!

Yayın Tarihi: 14.09.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 13:32
Konyaspor'da Transfer Hareketliliği: 18 Yeni İsimle Güçlendi

Konyaspor'un Transfer Dönemi

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 2024-2025 sezonu transfer dönemini, 18 yeni futbolcu ile güçlenerek tamamladı. Yönetim, geride kalan sezonu düşme tehlikesiyle kapatan yeşil-beyazlı ekipte, iyi futbol ve ligde üst sıralar hedefi doğrultusunda önemli hamleler gerçekleştirdi.

14 Çıkış, 18 Giriş

Transfer döneminde 14 oyuncu ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni sezona umutla bakmak için 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeleri sona eren oyunculardan hiçbiriyle devam edilmezken, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz ve Mehmet Erdoğan gibi isimlerle yollar ayrıldı.

Yeni İsimler ve Kiralamalar

Konyaspor, kadrosuna Umut Nayir, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan ve Pedrinho gibi önemli isimleri katarken; genç oyuncular Berke Çelik, Mert Korkmaz ve Rıdvan Dönmez'i başka kulüplere kiralayarak gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Toplamda 13 oyuncu kiralık olarak yeni takımlarına gönderildi.

Heyecan Verici Hedefler

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, yaptığı açıklamada, "Yoğun bir transfer dönemi geçirdik. 18 futbolcuyla sözleşme imzaladık ve iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Umutluyuz ve heyecanlıyız; bu kadroyla ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz," dedi. Ayrıca altyapı oyuncularına yönelik uzun vadeli hedefleri olduğunu vurguladı ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Konyaspor taraftarları, yeni transferlerin katılımıyla heyecan dolu bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde 14 oyuncuyu gönderirken, 18...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde 14 oyuncuyu gönderirken, 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde 14 oyuncuyu gönderirken, 18...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde 14 oyuncuyu gönderirken, 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ın Trabzonspor Maçına Hazırlık Kadrosu Belirlendi
2
Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
3
Iğdır FK, Esenler Maçında Liderliği Korumak İçin Saha Çıkıyor
4
Süper Lig Takımları 107 Yabancı Futbolcu Transfer Etti
5
Erzurum Kış Sporları ve Turizmde Yeni Bir Dönem Açıyor
6
Konyaspor'da Transfer Hareketliliği: 18 Yeni İsimle Güçlendi
7
Balkan Kürek Şampiyonası'nda İlk Gün Heyecanı

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti