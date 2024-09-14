Konyaspor'da Transfer Hareketliliği: 18 Yeni İsimle Güçlendi

Konyaspor'un Transfer Dönemi

Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, 2024-2025 sezonu transfer dönemini, 18 yeni futbolcu ile güçlenerek tamamladı. Yönetim, geride kalan sezonu düşme tehlikesiyle kapatan yeşil-beyazlı ekipte, iyi futbol ve ligde üst sıralar hedefi doğrultusunda önemli hamleler gerçekleştirdi.

14 Çıkış, 18 Giriş

Transfer döneminde 14 oyuncu ile yollarını ayıran Konyaspor, yeni sezona umutla bakmak için 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Sözleşmeleri sona eren oyunculardan hiçbiriyle devam edilmezken, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz ve Mehmet Erdoğan gibi isimlerle yollar ayrıldı.

Yeni İsimler ve Kiralamalar

Konyaspor, kadrosuna Umut Nayir, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan ve Pedrinho gibi önemli isimleri katarken; genç oyuncular Berke Çelik, Mert Korkmaz ve Rıdvan Dönmez'i başka kulüplere kiralayarak gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Toplamda 13 oyuncu kiralık olarak yeni takımlarına gönderildi.

Heyecan Verici Hedefler

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, yaptığı açıklamada, "Yoğun bir transfer dönemi geçirdik. 18 futbolcuyla sözleşme imzaladık ve iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Umutluyuz ve heyecanlıyız; bu kadroyla ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz," dedi. Ayrıca altyapı oyuncularına yönelik uzun vadeli hedefleri olduğunu vurguladı ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Konyaspor taraftarları, yeni transferlerin katılımıyla heyecan dolu bir sezon geçirmeyi bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde 14 oyuncuyu gönderirken, 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde 14 oyuncuyu gönderirken, 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, açıklama yaptı.