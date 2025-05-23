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Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Konyaspor Kulübü, başkan Ömer Korkmaz'ın katılımıyla Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı düzenledi ve mali sorunlara değinildi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 00:08
Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Konyaspor Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Konyaspor Kulübü, başkan Ömer Korkmaz liderliğinde Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Mali Sıkıntılar ve Gelecek Önerileri

Korkmaz, toplantıda yaptığı konuşmada kulübün ekonomik durumuna dikkat çekerek, “Bir başkan adayı çıksın, yönetim kurulu oluştursun. Onlar da Konyaspor'a yöneticilik yapsın. Şu anda kulübün başka bir alternatifi görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca mali sıkıntılar arasında faiz probleminin ön plana çıktığını belirten Korkmaz, “Geldiğimiz günden beri bu kulübün borcuyla, sportif sorunlarıyla uğraşmaktan yapmak istediğimiz işlere başlamış bile değiliz.” dedi.

Toplantıya, AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, kulüp yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem başkanları ve genel kurul üyeleri katıldı. Korkmaz, şehir dinamiklerinin el birliğiyle kulübe destek vermesi gerektiğini de vurgulayarak, mevcut şartlar altında yönetimde kalma şanslarının olmadığını ifade etti.

Konyaspor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı...

Konyaspor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, açıklama yaptı.

Konyaspor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı...

Konyaspor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, açıklama yaptı.

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