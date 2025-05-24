Konyaspor, Evinde 7. Galibiyet İçin Hazır

Konyaspor, Evindeki Seri Galibiyet Rekorunu Kırmak İstiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 37. hafta karşılaşmasında evinde Corendon Alanyaspor'u yenerek, üst üste 7. galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Konyaspor, bu sezon ligde sahasında oynadığı Trabzonspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor maçlarını galibiyetle tamamladı. Şu anda 46 puanla 10. sırada yer alan Konyaspor, evinde kazandığı bu galibiyetlerle orta sıralarda kalmayı başardı.

Rekor İçin İddialı Açıklama

Kulüp basın sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon iç sahadaki son maçlarına çıkacaklarına dikkat çekti. Kaymak, galip gelmeleri durumunda üst üste 7. galibiyete ulaşacaklarını belirterek, "Bu da bir rekor. Recep hocanın da bir rekoru olmuş olacak," dedi.

Kaymak ayrıca, takımın 46 puana ulaştığını ve daha önceki haftalarda alt sıralardan uzaklaşmayı garantilediklerini ifade etti. "Buradan bir galibiyetle çıkarsak hedefimiz 7. sırada ligi tamamlamak. Son maçımızda ise deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağız ve oradan da puan bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Taraftar Desteği Bekleniyor

Nuri Kaymak, bu sezonki son iç saha maçında taraftarların ilgi göstermesini beklediklerini vurguladı. Bilet fiyatlarının uygun açıklandığını belirten Kaymak, "Seyircimiz lig boyunca da takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Son maçta da yalnız bırakacağını düşünmüyorum. Keyifli bir maç olur inşallah," dedi.

Kaymak, takımlarının son dönemlerde tehlikeli bölgelere yaklaştığını ancak sağlam bir iskelete sahip olduklarına güvenerek hareket ettiklerini sözlerine ekledi. Rizespor maçında güzel bir futbol sergilediklerini hatırlatan Kaymak, benzer bir performans beklediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 37. hafta karşılaşmasında evinde oynayacağı Corendon Alanyaspor'u yenerek sahasında üst üste 7. galibiyeti elde etmek istiyor. Kulübün basın sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine açıklama yaptı.