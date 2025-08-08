Konyaspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında, 10 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan TÜMOSAN Konyaspor, maç hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam ediyor.

Uçar: "İstanbul'da İyi Bir Maç Bizleri Bekliyor"

Teknik direktör Recep Uçar, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, sezon öncesi geçirdikleri verimli kamp dönemine dikkat çekti. Uçar, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerinin altını çizerek, "İstanbul'da iyi bir maç bizi bekliyor. Umarım iyi oynayanın, hak edenin kazandığı ve ligin marka değerine değer katacak güzel bir oyun olur," ifadelerini kullandı.

Uçar, Eyüpspor’un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtirken, "Geçtiğimiz sezon yaptıkları ortada. Bu sezon önemli takviyeler yaptılar. Mental ve fiziksel olarak lig için hazırız," dedi.

Kramer’in Ayrılığı Hakkında

Kramer’in ayrılığı ile ilgili de konuşan Uçar, "Ekonomik anlamda şartların buradaki koşullara göre daha iyi olması sebebiyle kendisiyle yola devam etmek istediğimizi söylesek de ayrılma isteğini defalarca dile getirdi. Kramer'in bu sene ayrılacağı düşüncem yoktu. Önemli oyuncularımızdan biriydi," şeklinde konuştu.

Uçar ayrıca, forvet transferi için çalışmaların başladığını da belirtti.

Yeni Transfer Enis Bardhi’den Açıklamalar

Yeşil beyazlıların yeni transferi Enis Bardhi, ligin ilk maçını kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Antrenman Detayları

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleri ile başlayıp, pas çalışmasıyla devam etti. 5'e 2 oyunun ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladılar. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını sonlandıracak.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 10 Ağustos'ta deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil beyazlıların yeni transferi Enis Bardhi de antrenmana katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında 10 Ağustos'ta deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil beyazlıların yeni transferi Enis Bardhi de antrenmana katıldı.