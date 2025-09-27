Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

TÜMOSAN Konyaspor, 28 Eylül'deki Trendyol Süper Lig maçında RAMS Başakşehir'i ağırlamaya hazırlanıyor; Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman tamamlandı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:31
Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol Süper Lig 7. hafta | 28 Eylül Pazar

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma ve çabukluk çalışması ile başladı.

Üç grupta oynanan 5'e 2 oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Bazoer (sol) ile Jin Ho Jo da katıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı...

İLGİLİ HABERLER

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burak Yılmaz: Bugün 3 puanı hak eden taraftık — Gaziantep FK 2-2 Samsunspor
2
Spor Toto 58-26 Ankara Hentbol | Ardventure Erkekler Süper Ligi 6. Hafta
3
Atletico Madrid 5-2 Real Madrid: Madrid Derbisinde Şok Sonuç
4
TCF Başkanı Suat Çelen'den Olimpik Trampolin Kadın Milli Takımı'na Ziyaret
5
Tokat'ta 1. Ali Yücel Yağlı Pehlivan Güreşleri: Orhan Okulu Şampiyon
6
Ahmet Ürkmezgil: Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Olarak Üyelerle Buluştu
7
Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Sona Erdi

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı