Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor'a 2-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, takımın performansını ve yaşanan olayları değerlendirdi.

İlk Yarıda Üretken Olamadık

Uçar, ilk yarıda savunma ve hücum anlamında istediklerini gerçekleştiremediklerini belirtti. "İlk yarı savunma ve hücum anlamında istediklerimizi yapamadık. Çok üretken olamadık," diyerek rakibe fazla pozisyon vermediklerini ifade etti. Uçar, nesnel bir değerlendirme yaparak, yedikleri penaltı golünün takım üzerinde olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.

İkinci Yarıda Olumlu Değişiklikler

İkinci yarıya değişikliklerle başladıklarını belirten Uçar, "İkinci yarıda oyunu ve oyuncuyu değiştirerek başladık. Bunun pozitif etkilerini gördük. Ancak kazanma çabamız boyunca kornerden yediğimiz bir gol, bizim için zorlu anlar yarattı," dedi. Böyle bir sonuçla dönmek istemediklerini hatırlatarak, önlerindeki Beşiktaş maçı için daha iyi sonuçlar almak istediklerini dile getirdi.

Küme Düşme Mücadelesi Zorlu Geçecek

Uçar, diğer takımların kazandığını ve ligin sonuna doğru mücadelelerin daha da zorlaşacağını vurguladı. "Ligin devamı kolay geçmeyecek. Herkes kazanmak istiyor. Biz de kazanmak istiyoruz. İç sahada daha fazla maç oynamak bizim avantajımız," ifadelerini kullandı.

Olayları Tasvip Etmiyorum

Maç sonrası çıkan kavgaya da değinen Uçar, "Hiçbir zaman kavgadan ve adaletsizlikten yana olmadım. Tasvip etmediğimiz olaylar oldu. Birbirimize saygı duymamız lazım," şeklinde açıklamada bulundu. Alexander, Eyüpspor'u daha önce iki kez yendiklerini hatırlatarak, "Ama bugün onların kazanmasıyla bu durumu kabul etmek zorundayız," dedi.