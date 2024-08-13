Konyaspor, TÜMOSAN ile Yeni Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Konyaspor ve TÜMOSAN Arasındaki İş Birliği

Trendyol Süper Lig'in önemli takımlarından Konyaspor, 2024-2025 sezonu için isim ve forma göğüs sponsoru olarak TÜMOSAN ile anlaştı. Bu iş birliği, Konyaspor'un MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreni ile duyurulmuş oldu.

Konyaspor Kulübü Başkanından Açıklama

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Konya'nın önemli marka değeri Konyaspor ile TÜMOSAN arasında güçlü bir iş birliği var. Bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum" dedi. Ayrıca, Korkmaz, hedeflerine ve hayallerine ulaşma yolunda kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

TÜMOSAN Genel Müdürü'nden Destek Mesajı

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise, Konyaspor ile olan iş birliğinin geçen yıl çok iyi geçtiğini belirterek, "TÜMOSAN Konyaspor ismi adeta bir şiir gibi akıllarda yer etti. Biz, Konya'nın marka değerlerine katkıda bulunma görevimizi sürdürüyoruz ve Konyaspor ile birlikte başarılı sezonlar geçirmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından her iki taraf arasında sponsorluk protokolü imzalandı. Bu anlaşmanın, Konyaspor'un geleceği açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2024-2025 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru TÜMOSAN oldu. Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz (sağda) ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun (solda) sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un 2024-2025 sezonunda isim ve forma göğüs sponsoru TÜMOSAN oldu. Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz (sağda) ile TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun (solda) sözleşmeyi imzaladı.