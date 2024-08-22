Konyaspor'un Bodrum FK Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Konyaspor, Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı, takımının Sipay Bodrum FK ile olan zorlu karşılaşmaya hazırlandığını belirtti. Cumartesi günü oynanacak olan maç öncesi Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Çamdalı, rakiplerinin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çamdalı: "Zor Bir Maç Bizleri Bekliyor"

Çamdalı, rakiplerinin iki yenilgi aldığını belirterek, bu durumun maçı kolaylaştırmadığını vurguladı: "Bodrum'un bu durumu, zorluğun artmasına sebep oluyor. Analizlerimizde de bunu net bir şekilde gördük." dedi. Özellikle son oynanan Eyüpspor-Bodrum FK maçındaki skoru dikkate almamak gerektiğinin altını çizen Çamdalı, takımının analize dayalı bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

Yusuf Erdoğan: "Sürprizlere Hazır Olmalıyız"

Yeşil-beyazlı takımın oyuncularından Yusuf Erdoğan, ligin yeni ekipleriyle oynayacak olmalarının her zaman sürprizlere açı açabileceği konusunda uyarıda bulundu. İlk iki haftada gösterilen performanstan memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, "Bodrum maçını en iyi şekilde atlatıp Kayserispor'u da kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Antrenman Detayları

Kayacık Tesisleri'nde Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve çabukluk çalışması yapıldı ve antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı (fotoğrafta), basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı (fotoğrafta), basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı (fotoğrafta), basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı (fotoğrafta), basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sipay Bodrum FK ile deplasmanda yapacakları maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü. TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı (fotoğrafta), basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.