Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 17. dakikasında Prip'in pasıyla topla buluşan Tunahan Taşçı, kaleyi yokladı ancak şutunu az farkla yandan auta attı.

41. dakikada N'dao'nun göndermesiyle ceza sahasına giren Prip, sert bir şut çıkardı fakat kaleci Onur Can Özdemir bu şutu kornere çeldi.

45+2. dakikada Konyaspor önemli bir avantaj elde etti. N'dao'nun ortasında, ceza sahası içinde Ulaş Zengin'in topa elle müdahale etmesi üzerine hakem Ozan Ergün, VAR kontrolü sonrası penaltı kararı verdi. Ancak, 45+5’te penaltıyı kullanan Umut Nayir, topu yandan dışarıya attı.

65. dakikada Konyaspor, maçta öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan N'dao'nun ortasına yükselen Umut Nayir, kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-0.

76. dakikada Pedrinho'nun ara pasından yararlanan N'dao, ceza sahasında bir şut çıkardı fakat top yine yandan autla sonuçlandı.

83. dakikada Konyaspor, farkı ikiye çıkardı. Umut Nayir'in pasında topa gelişine vuran Melih İbrahimoğlu, kalecinin müdahalesine rağmen topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Konyaspor, üçüncü golü buldu. Melih İbrahimoğlu'nun kullandığı kornerde Clausic'in yaptığı kafa vuruşu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmayı TÜMOSAN Konyaspor 3-0 kazanarak, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.