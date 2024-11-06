Kopenhag-Başakşehir Maçına Hazır

UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag, yarın İstanbul temsilcisi Başakşehir'i konuk edecek. Danimarka ekibinin teknik direktörü Jacob Neestrup, bu karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Maç Öncesi Açıklamalar

Jacob Neestrup, Parken Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takımın orta saha oyuncusu Viktor Claesson ile birlikte yer aldı. Neestrup, "Bu maç bizim için çok önemli, UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 puanımızı almak için oynayacağız. Çok zor bir maç olacak ama hazırız, 3 puanı almak istiyoruz." diye konuştu.

İyi Başlamak İstiyorlar

Takımın iyi hazırlandığını belirten Neestrup, "Bu sezon aslında iyi maçlar çıkardık ama son dakika golleri yiyoruz. İyi oynuyoruz ama puan almamız gerek. Puan almayınca iyi oyunun önemi kalmıyor. Üç puan için her şeyimizi vermemiz gerek." ifadesini kullandı.

Türk Takımlarıyla Tecrübe

Türk takımlarıyla sıkça karşılaşmanın avantajlı bir durum olabileceğini belirten Neestrup, "Türk takımları daha açık futbol oynuyor; İskandinav takımları daha kapalı. Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı iyi kapandık, bunu devam ettirirsek maçı kazanabiliriz." dedi.

Gol Sorunu Vurgu

Son zamanlarda gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Neestrup, "Gol idmanları yapıyoruz. Yanımda da gol yollarında önemli bir oyuncumuz var. Son maçımızda 92’de gol yedik; skoru tutmamız gerek. Sonunda goller gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin Güçlü Yönleri

Başakşehir'in güçlü ve zayıf yönlerine değinen Neestrup, "Her takımın hem kuvvetli hem zayıf yönleri vardır. Rakibimizin en iyi yönlerinden biri ortaları iyi yapıyorlar, keskin ortalar geliştiriyorlar. Piatek gibi bir forvetleri var ve goller buluyorlar. Oynayacağımız en iyi orta yapan takımlardan biri; bunun için iyi hazırlandık." açıklamasında bulundu.

Sakatlık Güncellemeleri

Danimarka ekibinin teknik direktörü, Elias Achouri'nun iyileştiğini ve yarın takımla olacağını, Robert Silva'nın ise forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi. Kopenhag'ın orta saha oyuncusu Viktor Claesson da zorlu bir maç oynayacaklarını vurgularken, gol yollarında etkili olmayı hedeflediklerini ifade etti.