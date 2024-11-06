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Kopenhag, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag, RAMS Başakşehir maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 14:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:08
Kopenhag, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Kopenhag ve Başakşehir Maçına Son Hazırlıklar

Danimarka temsilcisi Kopenhag, UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Maç öncesinde son çalışmasını yapan Kopenhag, antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Jacob Neestrup'un yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın ardından, basına kapalı bölümde taktik çalışmalara geçildiği bilgisi alındı.

Maç Zamanı ve Tarihi

Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak olan müsabaka, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Danimarka temsilcisi Kopenhag...

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Danimarka temsilcisi Kopenhag, son çalışmasını tesislerinde yaptı.

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Danimarka temsilcisi Kopenhag...

UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Danimarka temsilcisi Kopenhag, son çalışmasını tesislerinde yaptı.

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