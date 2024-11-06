Kopenhag, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Kopenhag ve Başakşehir Maçına Son Hazırlıklar
Danimarka temsilcisi Kopenhag, UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta karşılaşmasında yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Maç öncesinde son çalışmasını yapan Kopenhag, antrenmanını kendi tesislerinde gerçekleştirdi.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Jacob Neestrup'un yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idmanın ardından, basına kapalı bölümde taktik çalışmalara geçildiği bilgisi alındı.
Maç Zamanı ve Tarihi
Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak olan müsabaka, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Danimarka temsilcisi Kopenhag, son çalışmasını tesislerinde yaptı.
UEFA Konferans Ligi 3. hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk edecek Danimarka temsilcisi Kopenhag, son çalışmasını tesislerinde yaptı.