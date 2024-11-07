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Kopenhag ile RAMS Başakşehir Maçında Öne Çıkanlar

Başakşehir, Kopenhag karşısında Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın yer aldığı maçta önemli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 23:08
Kopenhag ile RAMS Başakşehir Maçında Öne Çıkanlar

Kopenhag-RAMS Başakşehir Karşılaşmasından Notlar

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta mücadelesinde, RAMS Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan, cezası nedeniyle maçı tribünden takip ederken, kadroda önemli değişiklikler yaptı.

Altı Değişiklikle İlk 11

Atan, Celje ile oynadıkları son maçın 11'inden toplam 6 isim değiştirerek sahaya çıktı. Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç ve Piatek oyuna dahil edilmedi. Bunun yerine Muhammed Şengezer, Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny ve Davidson ilk 11'de yer aldı.

Yedek Kulübesi ve Sakat Oyuncular

Başakşehir'in yedek oyuncuları arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Piatek, Crespo, Pelkas, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Karaal, Ömer Ali Şahiner ve Emre Kaplan yer alıyordu. Takımda sakat olan Kemen ile UEFA listesine giremeyen yeni transferler Ömer Faruk Beyaz ve Djalo maça dahil edilemedi.

Çağdaş Atan'ın Tribündeki İzleyişi

Çağdaş Atan, daha önceki karşılaşmada itirazları nedeniyle kırmızı kart görerek yedek kulübesinde oturamamıştı. Parken Stadı

Büyükelçinin Ziyareti

Karşılaşmayı izlemek için Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi Hakan Tekin de stadyumdaydı. Tekin, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte protokol tribününden maçı takip etti.

Taraftarların Yoğun İlgi Gösterdiği Maç

Kopenhag ve RAMS Başakşehir maçı büyük ilgiyle karşılandı. Parken Stadı’nın tribünlerinde yaklaşık 30,000 taraftar yer aldı ve stadyumun büyük kısmı doldu. Ayrıca, karşılaşmadan önce İspanya'nın Valencia kentinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

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