Kopenhag ile RAMS Başakşehir Maçında Öne Çıkanlar

Kopenhag-RAMS Başakşehir Karşılaşmasından Notlar

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta mücadelesinde, RAMS Başakşehir, Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geldi. Teknik direktör Çağdaş Atan, cezası nedeniyle maçı tribünden takip ederken, kadroda önemli değişiklikler yaptı.

Altı Değişiklikle İlk 11

Atan, Celje ile oynadıkları son maçın 11'inden toplam 6 isim değiştirerek sahaya çıktı. Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Pelkas, Deniz Türüç ve Piatek oyuna dahil edilmedi. Bunun yerine Muhammed Şengezer, Lima, Onur Ergün, Berkay Özcan, Keny ve Davidson ilk 11'de yer aldı.

Yedek Kulübesi ve Sakat Oyuncular

Başakşehir'in yedek oyuncuları arasında Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Piatek, Crespo, Pelkas, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Karaal, Ömer Ali Şahiner ve Emre Kaplan yer alıyordu. Takımda sakat olan Kemen ile UEFA listesine giremeyen yeni transferler Ömer Faruk Beyaz ve Djalo maça dahil edilemedi.

Çağdaş Atan'ın Tribündeki İzleyişi