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Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı

Bursaspor Basketbol, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Yörsan ile isim sponsoru anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:41
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı

Bursaspor Basketbol'un Yeni İsim Sponsoru Yörsan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bursaspor Basketbol, Yörsan markasıyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Törende, Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin, Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yörsan Genel Müdürü Özer Matlı ile basketbolcular yer aldı.

Özer Matlı'dan Açıklamalar

Yörsan Genel Müdürü Özer Matlı, sezon başında yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasının genişletilmesinin mutluluğunu dile getirerek, bu iş birliği ile Bursaspor Basketbol Kulübü ve Yörsan'ın birbirlerine değer katacağını belirtti. Matlı, "Başkanımızın enerjisi ve yönetim kurulunun heyecanı, taraftarımızın inanmışlığı bizleri cesaretlendirdi. Bursaspor Basketbol Kulübü'ne, yöneticilerine ve taraftarlarına gelecek güzel günlerde birlikte olacağımız için teşekkür ediyoruz," dedi.

Sezer Sezgin'den Vizyon Mesajı

Bursaspor Basketbol Kulübü Başkanı Sezer Sezgin ise bu önemli iş birliğinin hayırlı olmasını dileyerek, isim sponsorluğunun kulübün devamlılığı ve başarı grafiğinin sürdürülebilmesi için gerekli olduğunu vurguladı. Sezgin, "Bursaspor Basketbol, Yörsan ile birlikte daha da güçlenecek ve büyük başarılara imza atacaktır. Bu sponsorluğun Bursaspor Basketbol'un geleceğine dair güçlü ve sürdürülebilir bir vizyonun göstergesi olduğunu düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Bursaspor Yörsan

Törendeki konuşmaların ardından atılan imzalarla takımın ismi Bursaspor Yörsan olarak değişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, Yörsan markası ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, Yörsan markası ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Anlaşmanın tanıtıldığı törende Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yörsan Genel Müdürü Özer Matlı (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, Yörsan markası ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor Basketbol, Yörsan markası ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Anlaşmanın tanıtıldığı törende Matlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yörsan Genel Müdürü Özer Matlı (fotoğrafta) konuşma yaptı.

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