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Koray Girgin Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Koray Girgin, Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'nun yeni başkanı seçildi. Yeni yapıda önemli isimler de yer alıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:50
Koray Girgin Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'nun Yeni Başkanı

Koray Girgin, Türkiye Vücut Geliştirme Federasyonu'nun Başkanı Seçildi

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun Olağan Genel Kurulu, The Green Park Hotel'de gerçekleştirildi. Genel kurulda Koray Girgin, başkanlık için tek aday olarak yer aldı.

Seçim Sonuçları

Toplamda 118 delegenin katıldığı seçimde 117 oy ile başkanlığa seçilen Girgin, yalnızca 1 geçersiz oy aldı. Bu sonuç, Girgin'in camiada geniş bir destek bulduğunu gösteriyor.

Yeni Dönem Vizyonu

Seçim sonrası konuşan Koray Girgin, “Bu göreve layık görüldüğüm için çok gururluyum. Hepinize teşekkür ederim. Sporcularımızdan antrenörlerimize, hakemlerimize kadar herkesin sesine kulak vereceğiz. Yeni dönemde federasyonumuzun gelişimi için birlikte adımlar atacağız.” diye belirtti. Girgin, destek ile federasyonu daha ileri noktalara taşıma hedefinde olduklarını vurguladı.

Yeni Yönetim Kurulu

Başkanlığa seçilen Koray Girgin'in yönetiminde yer alan isimler ise şöyle: Niyazi Kurt, Hasan Aydın, İhsan Görmez, Yakup Cin, Mahmut Talha Sağlıklı, Sait Akdağ, Hakan Soyyılmaz, Tamer Arık, Hakan Özsoy ve Zahid Eryılmaz.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa...

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa, tek aday olarak katılan Koray Girgin (fotoğrafta) seçildi.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa...

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda, başkanlığa, tek aday olarak katılan Koray Girgin (fotoğrafta) seçildi.

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