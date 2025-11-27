Körfez Gençlerbirliği Darıca'da 13 Madalya Kazandı

Körfez Gençlerbirliği, Yıldızlar Karate Ligi Darıca etabında 16 sporcu ile yarışıp 5 altın dâhil toplam 13 madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 09:15
Yıldızlar Karate Ligi 1. Etabı'nda büyük başarı

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 16 sporcu ile katıldığı Yıldızlar Karate Ligi’nin Darıca etabında 5’i altın olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak dikkat çekti.

Türkiye Karate Federasyonu Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi’nin 1. Etabı, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gerçekleştirildi. Müsabakalar Darıca Eray Şamdan Spor Salonunda yapıldı ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden 1170 sporcu katıldı. Karateciler, kata ve kumite dallarında 280 kategoride madalya için mücadele etti.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, şampiyonaya katıldığı 16 sporcu ile toplam 13 madalya elde ederek turnuvanın öne çıkan kulüpleri arasında yer aldı. Kulüp sporcuları 5 birinci, 2 ikinci ve 6 üçüncü dereceyle kürsüye çıktı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi. Karşılaşmaları tribünlerden çok sayıda karatesever de ilgiyle takip etti.

