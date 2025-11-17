Körfez Gençlerbirliği Türkiye Şampiyonu: 11-5 Final Zaferi

Ankara'da düzenlenen Kadınlar Türkiye 15’li Ragbi Ligi finali

Körfez Gençlerbirliği, Ankara'da oynanan finalde İstanbul Firuzköy Spor Kulübü'nü 11-5 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kadınlar Türkiye 15’li Ragbi Ligi'nin final karşılaşmaları, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Türkiye Ragbi Federasyonu Esenboğa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Grup aşamasında Körfez Gençlerbirliği, Ankara, Isparta, İstanbul ve Konya takımlarıyla mücadele etti ve finalde İstanbul Firuzköy Spor Kulübü ile karşılaştı. Rakibini 11-5'lik skorla mağlup eden Kocaeli temsilcisi kupanın sahibi oldu.

Final maçının "En Değerli Oyuncusu" (MVP) ise Ebrar Aslan seçildi.

Kupa törenine, aynı zamanda Türkiye Ragbi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yurt da katıldı.

