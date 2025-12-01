Körfezli Minik Karateciler 23 Madalya Kazandı

Kocaeli Gelişim Ligi kapsamında 24 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Öğretmenlere Saygı Kocaeli Karate Şampiyonası, yoğun katılımla tamamlandı.

Şampiyonaya Büyük İlgi

Organizasyon, 15 kulüpten 525 sporcunun iştirakiyle; küçükler, yıldızlar ve minikler yaş kategorilerinde yapıldı. Etkinlik, Kocaeli merkezli karate camiasının dikkatini çeken bir organizasyon olarak öne çıktı.

Körfez Gençlerbirliği'nden Güçlü Performans

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, şampiyonaya 33 karateciyle katıldı ve başarılı bir performans sergiledi. Kulüp sporcuları 8 altın, 3 gümüş, 12 bronz madalya kazanarak toplam 23 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Körfez ekibinin elde ettiği bu sonuç, kulübün genç ve minik sporcularının gelişimini ve bölgedeki karate başarısını kanıtlar nitelikte oldu.

KOCAELİ'DE DÜZENLENEN ÖĞRETMENLERE SAYGI KOCAELİ KARATE ŞAMPİYONASI'NDA KÖRFEZLİ MİNİKLER 23 MADALYA TOPLADI.