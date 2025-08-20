DOLAR
Korkmaz: Sivasspor'da Taraftar Desteği ve Transfer Planı

Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un deplasman takvimi, Amed maçı, savunma sorunları ve transfer planlarını değerlendirerek taraftardan destek istedi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:26
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, sezonun ilk maçlarını ve takımın yol haritasını değerlendirdi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Korkmaz, saha içi performans, deplasman takvimi ve transfer hamlelerine değindi.

Deplasman takvimi ve erken dönem değerlendirmesi

Sipay Bodrum FK maçının ardından 2 hafta deplasmana gideceklerini belirten Korkmaz, sezonun başlangıcındaki yoğun programın takım için zorlayıcı olduğunu vurguladı. Korkmaz, bu döneme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 15 gün boyunca yine deplasmanlarda olacağız. Sonra milli maç arası olacak. Sivas'ta uzun bir süre maç oynamayacağız. İlk dört haftanın üçünü dış sahada oynayacağız."

Amed Sportif Faaliyetler maçı ve oyun hedefi

Hafta sonu oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının zor geçeceğini belirten teknik direktör, rakibin tecrübesine dikkat çekti ve takımının sahadaki kimliğini korumak istediğini aktardı. Korkmaz, rakip değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:

"Hafta başında analizimizi yaptık. Amed bu ligde tecrübelenmiş bir takım. Transferde düşündüğünü yapabilen bir camia. Beklentinin gerisinde kaldılar. Amed tecrübeli ve transferde güçlü bir takım. Ancak biz de her statta kendi futbol kültürümüzü sahaya yansıtmaya çalışan bir kulübüz. Bizim için final maçı değil. Zor ve güzel bir deplasman. Geçen hafta itibarıyla yeşermeye başlayan pozitif futbolumuzu daha da geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Olumlu ve pozitif futbolumuzu arttırarak devam ettirmek istiyoruz."

Savunma eksikleri ve çalışma öncelikleri

Korkmaz, savunma hattında yaşanan aksaklıkların farkında olduklarını belirterek oyuncularına oyun disiplini ve pozisyon alma konularında uyarılarda bulunduklarını açıkladı. Bu konudaki değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"Golleri genellikle top kaybettiğimiz anlarda yedik. Hücum ederken savunmayı, savunma yaparken hücumu düşünmek zorundayız. Fazla risk almamamız gerektiğini oyuncularımla konuştuk. Pozisyon alma ve oyun disiplini transferlerden çok daha önemli. Bu konuda yoğun bir şekilde çalışıyoruz."

Taraftar desteği ve transfer yaklaşımı

Korkmaz, Bodrum FK maçındaki taraftar desteğine teşekkür ederek kulübün kimliğine vurgu yaptı ve transfer politikasına dair şeffaf bir değerlendirme paylaştı. Sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sivas, futbol kültürü olan bir şehir. Sivasspor gerçek bir futbol kulübü. Bu geçiş aşamasında aldığımız destek çok kıymetli. Taraftarımızın tribüne çağırması ve takımı motive etmesi bizim için çok değerliydi. Bu güçle hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız."

Korkmaz, transfer planlarına ilişkin netlik de getirerek, takımın kadrosunu güçlendirme isteğini aktardı: "Belli başlı mevkilere 1-2 oyuncu takviyesi yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar transferde neredeyse hatasız ilerlediğimizi düşünüyorum. Kontrollü şekilde ilerliyoruz. Hem mali açıdan hem sportif açıdan çok dikkatli hareket ediyoruz."

Özetle, Korkmaz hem saha içi dengeleri sağlamayı hem de taraftar desteğiyle hedeflere ulaşmayı önceliklendirdiklerini belirtti. Deplasman yoğunluğu, Amed maçı hazırlıkları, savunma çalışmaları ve kontrollü transfer politikası sezonun ilk döneminde Sivasspor'un gündemindeki başlıca maddeler olarak öne çıkıyor.

