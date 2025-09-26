Kosovalı Kadın Güreşçiler Edirne'de Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve Kosova Güreş Federasyonu işbirliğiyle Kosova'dan antrenörleriyle gelen 9 kadın güreşçi, Edirne'deki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Ekim ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonası öncesi kamp yapıyor.

Kamp ve işbirliği

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, Edirne'nin Balkanların spor merkezi olduğunu ispatladığını belirtti. Delen, Kosova'nın bu yıl kamp için ev sahipliği yaptıkları altıncı ülke olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta da dost ve kardeş ülke Kosova'yla kamp yapıyoruz. Ekim ayında düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na güzel bir hazırlık oldu. Milli sporcularımız, Kosovalı sporcularla belirlenen programda çalışmalar gerçekleştiriyor." dedi.

Delen ayrıca, TGF Başkan Taha Akgül ve TGF Kadınlar Güreşten Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar talimatlarıyla kadın güreşini daha yukarı taşıma kararlılığında olduklarını kaydetti.

Antrenman programı ve hedefler

TOHM Antrenörü Begüm Mısıratlı, Türk ve Kosovalı sporcuların ortak antrenman programı çerçevesinde çalıştığını, sporcuların 10 günlük kamp sürecini verimli değerlendirdiğini ve uluslararası kampların devam edeceğini bildirdi.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Güreş Antrenörü Habil Kara ise milli güreşçilerin çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü, uluslararası kampların dünya ve Avrupa şampiyonaları için bir hazırlık süreci olduğunu ve Balkan Şampiyonası'nda zirveyi hedeflediklerini vurguladı.

Sporcuların mesajı

Kosovalı güreşçi Lorena Duraj, kardeş ülke Türkiye'de olmaktan mutluluk duyduğunu, Türk sporcularla uyum içinde çalıştıklarını ve şampiyona öncesi kampta iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti. Duraj, 28 Eylül'de Kosova'ya döneceğini aktardı.

