Köyceğiz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-32 Yenerek Göz Doldurdu

Hentbol Erkekler Süper Lig'de Köyceğiz, Konya'yı mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:36
Köyceğiz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-32 Yenerek Göz Doldurdu

Köyceğiz Belediyespor, Konya'yı Mağlup Etti

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Köyceğiz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Köyceğiz Spor Salonu'ndaki zorlu mücadelede ev sahibi ekip, müsabakayı 38-32’lik skorla kazandı.

İlk Yarıda Farklı Bir Üstünlük

Karşılaşmanın ilk yarısını etkili bir oyunla 20-12 önde tamamlayan Köyceğiz, ikinci yarıda konuk ekip Konya'nın farkı kapatmasına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı.

Puan Durumu

Bu galibiyetle birlikte Köyceğiz Belediyespor puanını 14'e yükseltirken, Konya Büyükşehir Belediyespor 9 puanla ligdeki yerini korudu.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza'yı Deplasmanda Mağlup Etti
2
Galatasaray, Fenerbahçe Derbisine Hazır
3
Erzurumspor FK ve Iğdır FK Maçında Gözler Hakan Kutlu ve Çağdaş Çavuş'un Üzerinde
4
Türkiye Gençler Judo Şampiyonası'nda Madalya Savaşları
5
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 Geçti
6
Fatih Karagümrük, Flavio Paoletti ile Yollarını Ayırdı
7
Köyceğiz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-32 Yenerek Göz Doldurdu

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi