Köyceğiz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 38-32 Yenerek Göz Doldurdu

Köyceğiz Belediyespor, Konya'yı Mağlup Etti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftasında Köyceğiz Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Köyceğiz Spor Salonu'ndaki zorlu mücadelede ev sahibi ekip, müsabakayı 38-32’lik skorla kazandı.
İlk Yarıda Farklı Bir Üstünlük
Karşılaşmanın ilk yarısını etkili bir oyunla 20-12 önde tamamlayan Köyceğiz, ikinci yarıda konuk ekip Konya'nın farkı kapatmasına rağmen üstünlüğünü korumayı başardı.
Puan Durumu
Bu galibiyetle birlikte Köyceğiz Belediyespor puanını 14'e yükseltirken, Konya Büyükşehir Belediyespor 9 puanla ligdeki yerini korudu.