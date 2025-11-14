Köyceğiz'de Floor Curling İl Şampiyonası: Köyceğiz Akademi 3 Kupa Kazandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 2025-2026 Floor Curling İl Şampiyonası'nda Köyceğiz Akademi Spor Kulübü erkek ve karma şampiyon, kadın kategorisinde il ikincisi oldu.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:08
Köyceğiz'de Floor Curling İl Şampiyonası Tamamlandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 2025-2026 Floor Curling Muğla İl Şampiyonası, Köyceğiz Kapalı Spor Salonu'nda başarıyla sona erdi.

Yoğun Rekabette Köyceğiz Akademi'den Üç Kupa

Turnuvada erkek, kadın ve karma kategorilerinde mücadele eden sporcular kıyasıya yarıştı. Köyceğiz Akademi Spor Kulübü takımları; erkek ve karma kategorilerinde şampiyon, kadın kategorisinde ise il ikincisi olarak toplam üç kupa kazanıp ilçeye büyük bir gurur yaşattı.

Başkanın Mesajı ve Türkiye Şampiyonası Hazırlığı

Kulüp Başkanı Bilge Kınalı, "Başarının mimarı Antrenör Murat Kaplan ve sporcuları tebrik ederim. Bu başarı, emeğin, inancın ve dayanışmanın eseridir. Turnuvanın Köyceğiz’de yapılmasına katkı sağlayan Muğla Floor Curling İl Temsilcisine ve Samsun’daki Türkiye Şampiyonası öncesinde destek veren Köyceğiz Belediye Başkanına teşekkür ederim" dedi.

Köyceğiz Akademi Spor Kulübü, 17-23 Kasım tarihlerinde Samsun’da yapılacak Türkiye Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

