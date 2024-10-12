Köyceğiz'de Kano Fest 2024 Coşkusu

Köyceğiz'de Kano Fest 2024 Gerçekleştirildi

Muğla'nın "sakin şehir" unvanına sahip Köyceğiz ilçesinde büyük bir coşkuyla Kano Fest 2024 etkinliği düzenlendi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen festival, Köyceğiz Spor Kulübü tarafından organize edildi.

Deniz Tutkunları bir Araya Geldi

Etkinlik, çeşitli illerden gelen yaklaşık 400 deniz tutkununu bir araya getirdi. Katılımcılar, programın ilk etabında dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı ve ardından Ortaca ilçesindeki Dalyan Kanalı'nda kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Deniz Kaplumbağaları İçin Anma Töreni

İztuzu Plajı'nda, deniz kaplumbağalarının korunması amacıyla verdiği mücadele ile tanınan Kaptan June Haimoff anısına bir anma töreni düzenlendi. Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Engin Ersoy, Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş ve Köyceğiz Belediye Spor Kulübü Başkanı Burak Erbay, suya çelenk bırakarak bu önemli kişiliği andı.

İkinci Etapta Göllerde Kürek Çekildi

Festivalin ikinci etabı ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkiinden başlayarak Mantık Burnu'na kadar olan alanda gerçekleştirildi. Kano tutkunlarının su üstündeki geçişleri sırasında Dalyan Jandarma Karakol ve Bot Komutanlığı ile sağlık ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Katılımcılara Teşekkür

Organizasyon Koordinatörü Emre Karakaş, etkinliğin bu yıl 400 katılımcıyla gerçekleştiğini belirtti. Katılımcıların Kaptan June ve deniz kaplumbağaları için mücadele verdiklerini ifade eden Karakaş, "Bu festival, Türkiye'nin en uzun parkurlu etkinliği olma özelliği taşımaktadır. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.

Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 2024" etkinliği yapıldı. Köyceğiz Spor Kulübünün organizasyonuyla gerçekleştirilen programda çeşitli illerden, kürek sörfü, deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 400 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaunos Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca ilçesinin Dalyan Kanalı'nda sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu Sahili'ne ulaştı.