Trendyol Süper Lig: Atakaş Hatayspor 0-1 Göztepe (İlk Yarı Sonucu)

Atakaş Hatayspor - Göztepe: İlk Yarı İstatistikleri

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında gerçekleşen Atakaş Hatayspor-Göztepe mücadelesinin ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarı Öne Çıkan Anlar

Maçın başlama düdüğüyle birlikte, 5. dakikada Victor Hugo, savunmanın arkasına atılan topa hareketlendi. Kaleci Erce Kardeşler'i çalımlayarak dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta gitti. 6. dakikada, ceza sahası içerisindeki karambolde Victor Hugo'nun şutunu Erce, ayaklarıyla kornere çeldi. Bu pozisyonda, Calvo'nun topa eliyle müdahale edip etmediği için maçın hakemi Atilla Karaoğlan, VAR'a başvurdu.

12. dakikada Göztepe öne geçti. VAR incelemesi sonrasında, Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Romulo, meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı ve skoru 0-1 yaptı.

21. dakikada, ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in sert vuruşunda, kaleci Lis topu kornere çeldi. 30. dakikada ise Fernandes'in düşürülmesiyle Hatayspor serbest vuruş kazandı. Rui Pedro'nun kullandığı serbest atışta top, Victor Hugo'dan döndü. Maçın hakemi, ilk anda penaltı kararı verdi, ancak VAR hakemi, pozisyonu incelemek üzere Karaoğlan'ı çağırdı. VAR incelemesi sonrası penaltı iptal edildi.

45. dakikada Rivas'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar, sert şutunu kaleci Lis'in önünde buldu. Savunma, topu uzaklaştırdı. İlk yarının son anlarında, 45+7. dakikada Romulo'nun altıpas içerisindeki ortasında Victor Hugo, meşin yuvarlağı kafasıyla kaleye gönderdi, ancak kaleci Erce, topu çizgiden çıkarmayı başardı.

İlk yarı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Vincent Aboubakar (9) ile Göztepeli Heliton Dos Santos (5) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hataysporlu Vincent Aboubakar (9) ile Göztepeli Heliton Dos Santos (5) mücadele etti.