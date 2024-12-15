Sivasspor, Ankara Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Ankara Keçiörengücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda, 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile gerçekleştireceği maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Kulüpten gelen açıklamaya göre, antrenman kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başladı. Takım daha sonra 5'e 2 pas çalışması yaptı, ardından geçiş oyunları ve yarı sahada çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Antrenmanı, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve Başkan Vekili Burak Özçoban da yerinde takip etti.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını devam ettirecek.

İki ekip, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.