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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa Başkanlarını Riva'ya Davet Etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanlarını Ziraat Türkiye Kupası konusunu görüşmek üzere Riva'ya davet etti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:25
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa Başkanlarını Riva'ya Davet Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Önemli Davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildiren Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerinin başkanlarını Riva'ya davet etti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

TFF'nin yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik mesajı öne çıkarken, şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz, federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacaklarını bildirmişlerdir. Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk futbol ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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