Köyceğizli Minikler Menteşe'de Voleybol Turnuvası Şampiyonu

Köyceğiz Akademi'nin minik voleybol takımı, Menteşe'deki Mini Voleybol Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:47
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden minik voleybolcular, Menteşe'de düzenlenen Mini Voleybol Turnuvasından şampiyon olarak döndü.

Turnuva, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Spor Salonunda gerçekleştirildi. Organizasyona Muğla Atılım Spor, Muğla SS Voleybol, Dalaman Master Akademi ve Köyceğiz Akademi takımları katıldı.

Müsabakalarda minikler büyük gayret gösterdi; çekişmeli karşılaşmalar sonunda Köyceğiz Akademi Takımı şampiyon oldu.

Köyceğiz Akademi Spor Yöneticisi Bilge Kınalı yaptığı açıklamada; "Mini Voleybol Turnuvası’nda mini takımımız şampiyonlukla dönerek bizleri gururlandırdı. Miniklerimizin heyecanı, emeği ve takım ruhu bugün bize şampiyonluğu getirdi. Midi takımımız ise hazırlık maçını galibiyetle tamamlayarak dostluk, neşe, birlik ve beraberlik duygularını sahaya en güzel şekilde yansıttı. Köyceğiz Akademi Spor olarak alt yapıya büyük önem veriyor; sporcularımızın gelişimini destekleyen her organizasyonun içinde yer almaya özen gösteriyoruz. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin verdiği emek, bizim için her zaman en değerli motivasyon kaynağıdır. Bu anlamlı organizasyonu bizlere sunan Muğla Atılım Spor Kulübüne misafirperverlikleri için teşekkür ederiz" dedi.

